Série da TV Brasil apresenta histórias de superação nas periferias das cidades

Personagens diversos que têm em comum o amor à arte e ao esporte e a façanha de levar adiante seus sonhos por meio de determinação, espírito de luta e forte rede de solidariedade. Esse é o mote da nova série documental da TV Brasil, Bravos!, que estreia hoje (5), às 21h, na página do programa e no Youtube. É a primeira vez que uma série da emissora vai para a web antes da telinha. Na TV, a estreia está prevista para quinta-feira (7), às 23h.

Composta por 13 episódios, de 26 minutos, a série apresenta histórias de superação em ambientes tão desafiadores quanto criativos e cheios de humanidade. Fotografia, danças urbanas, poesia, boxe e halterofilismo são alguns dos universos apresentados e representados por esses bravos personagens. As gravações foram feitas em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Cooperação e solidariedade também são elementos centrais do documentário e estão presentes na vida dos 13 personagens, como o dançarino J.P. Black, do complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que viajou o mundo e ganhou prêmios com sua dança e agora ensina jovens em busca de profissionalização. Ou ainda a maranhense radicada no Distrito Federal Thabata Lorena, criadora do projeto Mães Meninas, que estimula o empreendedorismo entre mulheres que viveram a gravidez precoce.

“Quando você vibra, as pessoas vibram junto, e você consegue magnetizá-las através da arte, que permite que qualquer um fale às pessoas mais humildes e às mais ricas e inacessíveis”, diz Thabata em um trecho do episódio.

Hoje, serão disponibilizados os sete episódios iniciais do programa. Mais detalhes sobre a série podem ser encontrados na página do programa http://tvbrasil.ebc.com.br/bravos .

