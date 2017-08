Sérgio Hondjakoff, de 'Malhação', vira atendente em NY

Sérgio Hondjakoff está morando nos Estados Unidos desde março. Ele resolveu fazer sua mala e partir para Nova York por não encontrar emprego como ator no Brasil e agora trabalha como operador de caixa em um mercado.

Em entrevista ao jornal Extra, Carmem Hondjakoff, mãe do ator, disse que seu filho não pretende passar muito tempo no exterior. Embora Sérgio tenha nascido em Nova York, ele não domina o inglês, e decidiu passar uma temporada por lá para estudar o idioma.

"Ele foi também para aprender o inglês. Apesar de ser americano, não é fluente no idioma. O Sergio não tem uma data para voltar, mas se pintar algum trabalho aqui na área artística ou qualquer outra coisa, dependendo da proposta, ele volta", disse.

Desde que se mudou para Nova York, o eterno Cabeção de Malhação não atualizou seus perfis nas redes sociais. Ele gravou dois curtas no início do ano, ficou sem perspectiva a curto prazo e decidiu viajar. "Ele foi em março, logo depois do carnaval. Terminou um namoro e decidiu morar fora", explicou Carmen. "Ele está melhor lá do que aqui. O Rio de Janeiro anda muito perigoso."

