Serginho Groisman completa 70 anos e recebe homenagem no Altas Horas

O apresentador Serginho Groisman, que completa 70 anos nesta segunda-feira, 29, se emocionou com a série de homenagens que marcaram o Altas Horas na madrugada deste domingo.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o programa, que era essencialmente feito com a presença de plateia, se adaptou aos novos tempos. Com convidados conectados por aplicativos de chamadas de vídeo e com depoimentos de telespectadores que compõem essa galera virtual, o apresentador da TV Globo foi simbolicamente abraçado em comemoração ao aniversário.

O programa contou com a participação do simpático casal Taís Araújo e Lázaro Ramos, que vestiu trajes de gala, mas só com o parte de cima. "Temos feito reuniões onde a gente só se arruma da cintura para cima assumidamente", afirmou a atriz.

Outros artistas parabenizaram Serginho, como Sandy, Lucas Lima, Rita Lee, Fabio Júnior, Ney Matogrosso, Pitty, os atores Tony Ramos, Cauã Reymond e o apresentador Fausto Silva. No Twitter, Serginho Groisman também foi homenageado por internautas. O apresentador fez questão de responder muita gente.