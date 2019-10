Seresteiros têm endereço certo nesta quarta na Praça dos Imigrantes

Cardápio Seresteiro vem para tirar a saudade do peito daqueles que reviveram o romantismo da época

O projeto musical mais romântico da Praça dos Imigrantes, unidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), o “Cardápio Seresteiro”, tem sua edição de outubro nesta quarta-feira (16), a partir das 19 horas, com entrada gratuita, na própria praça, localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Rua Joaquim Murtinho.

Nas mesas, distribuídas pela Praça dos Imigrantes, haverá um cardápio com mais de 300 músicas seresteiras, que serão escolhidas pelo público para que Greg Nunes, junto aos músicos seresteiros, as reproduzam ao vivo.

De acordo com a gestora da praça, Sonia Albuquerque, o evento é a oportunidade de reviver os anos 50. “O público presente no Cardápio Seresteiro é formado por aqueles que curtiram a seresta, os sucessos daquele tempo e o galanteio do passado presente nas relações. É uma oportunidade de reascender nos nossos jovens de ontem a luz, o brilho, o saudosismo e romantismo eterno das composições raramente executadas nos ambientes musicais em Campo Grande”, diz.

Lupicínio Rodrigues, Nelson Gonçalves, Aguinaldo Timóteo, Vicente Celestino, Noel Rosa, Emilinha Borba são compositores que ajudaram a escrever a verdadeira história da nossa música das serestas e, por conta disso, são homenageados no evento, que tem a intenção de também apresentar aos mais jovens as músicas que embalaram uma época mais forte do romantismo.

O local estará devidamente decorado pelos artesãos da feira fixa presente no endereço. Serão lidas poesias de poetas regionais e nacionais no evento, que contará ainda com pista de dança para os baileiros.

O Cardápio Seresteiro acontece até o mês de dezembro, sempre nas terceiras quartas-feiras de todo mês. As próximas edições já têm data definida, são elas: 20 de novembro e 18 de dezembro. A Praça dos Imigrantes fica na Rua Rui Barbosa, 65, Centro.