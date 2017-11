Serena Williams usa tênis cravejado de cristais em seu casamento

Serena Williams se casou com o empresário Alexis Ohanian na última quinta-feira, 16, e, ao invés de usar um salto alto, ela escolheu curtir a recepção do casamento com um tênis customizado especialmente para a ocasião. A atleta usou o modelo Nike Cortez branco, que foi cravejado com cristais brancos e dourados para a festa.

O calçado foi combinado com um vestido mini, com um corpete bordado e uma saia de plumas. O look foi o terceiro da noite, que começou com um vestido da Alexander McQueen para a cerimônia e um Versace para receber os convidados na festa. Confira abaixo um vídeo sobre a criação do tênis.