Sequência de 'Animais Fantásticos e Onde Habitam' ganha data de estreia

Os fãs de Harry Potter podem ficar muito felizes pois nesta quinta-feira, 16, a Warner Bros finalmente divulgou mais informações sobre a sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam.

Nas imagens e vídeo divulgado pela produtora, os fãs podem ver, pela primeira vez, Jude Law no papel de Dumbledore e Johnny Depp no papel de Gellert Grindelwald.

O título em inglês será Fantastic Beasts: The Crimes of Grindenwald ou Animais Fantásticos: Os crimes de Grindenwald, em tradução livre. O longa vai estrear no dia 16 de novembro de 2018.

Muitos fãs da saga, porém, não gostaram de ter Depp envolvido no filme após ele ter sido acusado de agredir Amber Heard e editaram as imagens excluindo o ator.