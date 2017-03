Senado deve criar prêmio literário de poesia Manoel de Barros

O poeta Manoel de Barros foi homenageado em sessão do dia 13 no Senado / Reprodução

Em sessão solene que homenageou Manoel de Barros, no dia 13, no Senado, a senadora Simone Tebet (PMDB-MS) solicitou à Mesa Diretora que implemente o prêmio literário de poesia Manoel de Barros. A proposta foi apresentada pelo então senador Rubem Figueiró (PSDB-MS) e foi relatada por Simone Tebet na Comissão de Educação do Senado. Atualmente, a proposta aguarda encaminhamento da Mesa Diretora do Senado.

Simone Tebet destacou que o prêmio não trará grandes custos para o Senado e que representará uma homenagem ao poeta Manoel de Barros e um estímulo aos escritores brasileiros.

Pela proposta, a cada dois anos, serão três poetas agraciados. A premiação é a publicação da obra inédita dos autores selecionados. A senadora fez o pedido ao elogiar a iniciativa do senador Pedro Chaves de celebrar o autor pela passagem de seu centenário.

“Manoel de Barros é conhecido como o poeta da criação, das formigas, das rãs, da simplicidade. Sua palavra dá luz às montanhas, à natureza, é uma lição de vida”, disse ao homenagear o poeta que viveu em Mato Grosso do Sul.

