Senac oferece curso para quem deseja aprender técnicas da cozinha italiana

Com o objetivo de aperfeiçoar os amantes da cozinha italiana nas técnicas e no preparo de pratos específicos da região, o Senac Turismo em Hospitalidade, em Campo Grande, oferece o curso Cozinha Italiana, com início dia 24 de abril.



O curso visa propiciar aos alunos aprofundar os conhecimentos sobre a gastronomia regional italiana, incluindo técnicas culinárias específicas, ingredientes típicos e algumas receitas tradicionais de cada região.

A culinária italiana é uma das mais famosas do mundo e é conhecida pela sua diversidade, principalmente de massas. Queijos e vinhos são uma parte importantíssima da cozinha do País, desempenhando diferentes papéis tanto regionalmente quanto nacionalmente.

A última década mostra a crescente evolução no setor de gastronomia, indicando uma tendência expressiva de crescimento nos negócios, gerando uma demanda por profissionais adequadamente preparados para enfrentar os desafios de caráter técnico, científico e comercial do setor, o que faz do segmento uma ótima aposta profissional.

O curso é para pessoas com no mínimo 18 anos de idade, e será realizado de 24 de abril a 04 de maio, das 13h15 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Outras informações no site: www.ms.senac.br, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (67) 3312-6260.

Veja Também

Comentários