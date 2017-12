Sempre Clarice

Nélida Piñon e Marina Colasanti foram amigas de Clarice Lispector. Suzana Amaral adaptou seu romance mais popular, A Hora da Estrela, para o cinema.

Maria Fernanda Cândido estará em A Paixão Segundo G. H., filme de Luiz Fernando Carvalho. Yudith Rosenbaum fez de Clarice, e seus mistérios, seu objeto de estudo. Nádia Battella Gotlib também. A escritora Simone Paulino se diz tão tocada pela autora que até escreveu o livro Como Clarice Lispector Pode Mudar a Sua Vida. Carol Rodrigues é uma escritora da nova geração, leitora de Clarice e que discute seus textos em oficinas que faz com adolescentes. Mariana Valente não conheceu a avó, mas encontrou, com a ajuda dela, um caminho.

A convite do jornal O Estado de S. Paulo, elas falaram de sua relação com Clarice, uma das grandes autoras brasileiras, que morreu há exatos 40 anos - e um dia antes de completar 57 anos.

Clarice escreveu romances, contos, crônicas, histórias infantis. A Hora da Estrela, A Paixão Segundo G. H., Laços de Família, Felicidade Clandestina, Perto do Coração Selvagem, A Vida Íntima de Laura... Sua obra segue aberta para muitos leitores, que retomam a leitura em busca de novas respostas, de um maior entendimento de si e do outro.

Nélida Piñon

ESCRITORA

'De escassas palavras fora da intimidade'

Foram 17 anos de amizade diária. Quando não nos víamos, sempre antes das 19 horas - falávamos ao telefone. Embora de origem judaica, a grande autora tinha a intensidade recôndita de um mujik russo, saído de algum romance de Tolstoi.

Contudo, delicada e emotiva, era de escassas palavras fora da intimidade. Mas, de amplos gestos, surpreendeu-me um dia com um quadro pintado por ela, em minha homenagem, que tinha como tema e título Madeira Feita Cruz, nome do meu segundo romance publicado em 1963. Uma tela de dupla simbologia: o pleito à amizade que só cessou no seu leito de morte, eu retendo-lhe a mão esquerda, e a sua crescente atração pela figura do Cristo, na pintura colgado da cruz, entre os dois ladrões. Até hoje custa-me falar da amiga Clarice.

Simone Paulino

EDITORA E ESCRITORA

'Poucas pessoas foram tão essenciais'

De tudo, o que mais me comove é a morte. Era muito cedo. Sempre é. Mas nunca me esqueço da história do momento em que ela vai para o hospital de onde não sairia mais e pede ao motorista do táxi: 'Faz de conta que estamos indo para Paris'. Eu tenho 45 anos. Faz 40 anos que ela morreu. A rigor, vivi a vida inteira 'sem ela'. Mas poucas pessoas foram tão presentes, tão essenciais para a minha existência quanto Clarice.

Carol Rodrigues

ESCRITORA

'O que me provoca: Não basta olhar se os olhos ainda são meus'

Acho que grande parte dos mistérios mora nos focos narrativos ousados, e os da Clarice são, geralmente, extrapolados, não apenas no acesso ao outro, mas numa implosão silenciosa da noção de outro. Sempre leio o conto Uma Galinha em oficinas para adolescentes e toda vez acontece uma descoberta diferente desse ser galinha que é o próprio ser, não humano, mas o ser mortal, e volta e meia alguém se espanta: como uma humana sabe tanto do não humano? Clarice é generosa nessa partilha e talvez tenha desconfiado desde muito cedo da humanização enquanto categoria criativa. Enfim, acho que esse é o lado dela que mais me provoca, o de não bastar olhar se os olhos ainda são meus.

Yudith Rosenbaum

PROFESSORA DE LITERATURA DA USP

'Sua escrita é perturbadora e tende a nos desestabilizar'

Meu primeiro contato com a autora se deu no final da adolescência, com o conto Amor, de Laços de Família (1960), e o romance A Paixão Segundo G.H. (1964). Fiquei arrebatada e assustada. Desde então, acredito que não se lê Clarice impunemente. Sua escrita é perturbadora e tende a nos desestabilizar. Com uma linguagem insólita, que une substantivos com adjetivos imprevistos ("alegria difícil", "felicidade insuportável", "horrível mal estar feliz"), o leitor adentra um universo estranho e revelador. Ela provoca uma espécie de despertar de um sono anestesiado e nos mostra que não somos tão sólidos e seguros como pensamos. Senti nas primeiras leituras que o mundo era mais do que rótulos e papéis, o que violentava meus hábitos e minhas defesas. Por isso mesmo, sua literatura também liberta. Mas é preciso pagar o preço de olhar-se ao espelho. Só pude terminar A PSGH 20 anos depois.

Mariana Valente

ARTISTA E DESIGNER

'Ela ressignifica o sentido da Palavra'

Infelizmente, não conheci minha avó pessoalmente, mas através de seus livros e histórias de família. Minha formação como designer me levou a encontrar na colagem minha linguagem gráfica e subjetiva. Clarice ressignifica o sentido da palavra, e acredito que foi com ela que aprendi a ressignificar imagens.

Maria Fernanda Cândido

ATRIZ

"Li 'A Paixão' aos 29 e não me recuperei"

Li A Paixão Segundo G.H. quando eu tinha 29 anos. Não me recuperei até hoje. Ainda bem. A constatação de que o agora não para é cruel e libertadora, ao mesmo tempo. Como diria Clarice, o livro me deu uma alegria difícil, mas chama-se alegria.

Marina Colasanti

ESCRITORA

'Ela foi sempre mais infeliz que feliz'

Ficou uma ternura enorme por ela. É uma ternura que corre paralela à admiração, mas não se embaralha. Desde os 15 anos, eu a lia na Revista Senhor. Juntava dinheiro de mesada para ler Clarice. Depois, já como jornalista, fui responsável por Clarice no Caderno B do Jornal do Brasil, cuidava dos seus textos, era eu que lhe fazia as comunicações, que a atendia caso ligasse. Quando casei com Affonso (Romano de Sant'Anna), que tinha uma relação literária com ela desde Belo Horizonte, a nossa relação se intensificou.

Eu tinha um sentimento de proteção em relação a ela, de querer protegê-la porque ela era muito desamparada. Sofria muito, Clarice. Mesmo quando estava alegre, não estava nunca no mesmo patamar dos outros, na mesma confraria dos outros, havia sempre uma coisa que a impedia de chegar. Um vidro, uma coisa. Ela foi sempre mais infeliz que feliz e me inspirava, eu sendo tão mais jovem que ela, um sentimento de proteção e ternura.

Suzana Amaral

CINEASTA

'Ela até pode parecer o meu alter ego'

Eu só a conheci literariamente e senti uma identificação de cabeça muito grande com ela, não sei por que. É muito misterioso, não sei explicar. Clarice é uma pessoa estranha, não estranha desconhecida, mas uma pessoa estranha. Ela até pode parecer um pouco o meu alter ego.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.