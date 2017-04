Seminário produzirá carta com anseios das comunidades indígenas aldeadas

Uma carta com os principais anseios da população indígena urbanizada de Campo Grande será encaminhada ao Poder Executivo. O documento será resultado do “I Seminário de Direitos Humanos e Políticas Públicas para os Povos Indígenas em Contexto Urbano de Campo Grande – MS”, que acontece na tarde desta segunda-feira (24), no Anfiteatro I do Multiuso, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O evento está sendo realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, e pela Subsecretaria dos Direitos Humanos, em parceria com a UFMS e o deputado Zeca do PT.

A finalidade é discutir os principais temas que afetam o cotidiano das comunidades indígenas, no contexto urbano, como trabalho, educação, saúde, habitação, assistência social, lazer e identidade cultural, de forma a promover a implantação de propostas voltadas ao cumprimento de políticas públicas que atendam as necessidades básicas dessas populações.

Para o secretário de Governo e Relações Institucionais, Antonio Lacerda, o seminário oportuniza a gestão pública iniciar os trabalhos que o Executivo se propôs com os grupos indígenas. “Hoje estamos dando um grande passo para algo que começou a ser construído lá atrás. Nosso prefeito sempre manifestou profunda preocupação e interesse em promover as políticas publicas para essas comunidades. Sempre entendemos a necessidade de dar voz, ouvir e sobretudo ajudar. Hoje, por meio dessa iniciativa da Subsecretaria dos Direitos Humanos estamos dando o primeiro passo para fazer tudo que já vínhamos pensando em fazer para promover as políticas para essas aldeias”, afirmou.

O subsecretário dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior, pontuou que o principal problema a ser enfrentado pela gestão pública é oportunizar emprego. “Os índios saem da aldeia e vêm para a cidade em busca de emprego. Hoje temos 15 mil índios em Campo Grande, a segunda maior população indígena urbanizada do país. Muitos deles na têm trabalho, então temos que discutir e levar para as secretarias as necessidades deles”, frisou.

Para o cacique da comunidade indígena Tumune Kalivono (Futuro da Criança), Romualdo Lopes Mamede, a importância da discussão está em formalizar as necessidades da comunidade. “O índio está migrando para as cidades por falta de apoio nas suas bases. Esperamos que o que trazemos para cá hoje não venha ficar só no papel”, afirmou.

Ele também frisou que a principal dificuldade enfrentada em sua comunidade é a falta de moradia e de oportunidade de emprego.

Os mesmos questionamentos foram levantados pelo deputado Zeca do PT que afirmou que é preciso discutir a real necessidade dessa população e pontuar cada um deles de forma que a gestão pública possa trabalhar para melhorar a vida dessas pessoas. “São homens, mulheres, idosos, crianças que precisam de escola, de moradia, de emprego, de renda, de qualificação. Muito importante as lideranças estarem aqui e saírem daqui convencidos de que serão atendidos”, finalizou.

Participam dos debates representantes das comunidades indígenas Darcy Ribeiro (Estrela do Amanhã), Água Bonita, Marçal de Souza, Tarsila do Amaral, Romana, Anapólis e Santa Mônica.

Veja Também

Comentários