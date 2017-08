Seminário na Biblioteca Municipal objetiva desenvolver leitura e valorizar projetos pedagógicos

Por meio do Seminário Mediação de Leitura: Perspectiva para a Prática, que será realizado nesta sexta-feira, dia 31 de agosto, das 8 horas às 20h30, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), pretende desenvolver e valorizar projetos sociais de leitura, além de promover a socialização de práticas pedagógicas voltadas para a literatura. Interessados em participar do seminário podem se inscrever gratuitamente pela internet clicando aqui.

A programação terá início às 8 horas no Instituto Mirim e será concluída de noite no espaço da Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos, no Horto Florestal. A proposta de realização do seminário surgiu de um projeto organizado pela Biblioteca Municipal em parceria com o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler), e quer alcançar a implementação de um programa de leitura em Campo Grande que estimule a leitura nos lares da população no geral.

Durante o seminário, professores de educação básica das redes pública e particular de ensino. Estudantes e demais participantes do seminário terão palestras, discussões, apresentações artísticas e contação de histórias.

As apresentações ficarão por conta de Karina Viccelli com a palestra “A importância da mediação de leitura para jovens e crianças” e de Daniel Abrão, que abordará o assunto “Histórias em quadrinhos e a mediação de leitura”.

Veja abaixo o roteiro do seminário:

Pela manhã – Instituto Mirim

07h30min – Organização

08h – Credenciamento

08h30mi – Abertura com apresentação musical

08h45 – Palestra com Karina Viccelli

10h – Intervalo

10h15 – Práticas de Leitura com Ronilço Guerreiro (Projeto Gibicicleta)

10h30- Práticas de Leitura: Proler

10h45 – Perguntas

11h – Encerramento

Durante a tarde

13h30min – Abertura com Apresentação Cultural

14h – Palestra com Daniel Abrão

15h30 – Intervalo

15h45 – Práticas de Leitura: Biblioteca Pública Municipal “Anna Luiza Prado Bastos”

16h – Práticas de Leitura: Biblioteca Pública Estadual “Izaias Paim”

16h15 – Práticas de Leitura: Biblioteca SESC

16h30 – Perguntas

16h45 – Sorteio de brindes e agradecimentos

17h – Encerramento

Noturno

18h – Biblioteca Municipal – Festival de Contação de Histórias

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 3313-1009

