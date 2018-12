Seminário aborda a evolução consciente da matriz mulher

Após a palestra e a apresentação de vivencias experienciais, foi aberto debate entre os profissionais das áreas afins e os participantes do evento, através de uma Rodada de Conversa - Foto: Divulgação

Aconteceu nesta quinta-feira, (13), o I Seminário Nacional sobre a evolução consciente da matriz-mulher, por meio de uma parceria do Instituto Sistêmico Ágora, da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande e da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.

O Auditório da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul - Unidade de Campo Grande foi palco do seminário, que teve como temática o desenvolvimento humano sob a perspectiva sistêmica, com ênfase no papel da mulher frente ao contexto atual. O enfoque dado foi referente ao contato da mulher com sua origem, as reflexões sobre a sua matriz e a possibilidade de restabelecimento da sua ordem.

Frente aos inúmeros distúrbios, doenças e desordens que o ser humano enfrenta no estilo de vida atual, vários conflitos são desencadeados. Nesse contexto, surge uma abordagem sensorial cujo princípio é a orientação para a vida, de forma natural e equilibrada.

Filosofia

A abordagem está embasada na filosofia Hellingeriana (Bert Hellinger), que leva a uma visão macro sobre as origens dos conflitos existentes.

Muito se tem pensado sobre o desenvolvimento humano e isto não se limita a um ou mais componentes e sim a todos que promovem o bem-estar social. Portanto, está intimamente ligado à satisfação das pessoas com o modo de viver.

O resgate da origem ancestral é de fundamental importância para o ser humano, pois oportuniza o contato com a sua origem, a reflexão sobre a sua matriz e a aproximação com a sua essência. Assim, o ser humano passa a exercer uma convivência harmônica nos diversos ambientes em que se encontra inserido, sejam eles nas esferas pessoal, familiar, profissional, institucional.

A missão do Seminário foi a abertura para uma profunda compreensão sobre o movimento da vida, voltado especificamente para a matriz da Mulher, enquanto filha, mãe e mulher.

Participaram profissionais da sociedade como um todo, em especial da área da saúde, educação, direito.

Após a palestra e a apresentação de vivencias experienciais, foi aberto debate entre os profissionais das áreas afins e os participantes do evento, através de uma Rodada de Conversa. O Seminário foi uma preparação para a realização do Evolui, ação do Instituto Sistêmico Ágora, que vem pra movimentar os sistemas, a partir de 2019.

Os interessados em participar do Seminário poderão entrar em contato com os representantes do Instituto Sistêmico Ágora, através do email annye.depiere@santacasacg.org.br ou pelo telefone (67) 3322-401, para realização da inscrição.