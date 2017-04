Semana Pra Dança prossegue em MS com oficinas, workshops, espetáculos, mesas redondas e mostras na programação

As atividades da 1ª Semana Pra Dança prosseguem em Campo Grande até este sábado (29). Promovida pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em parceria com a Câmara Setorial de Dança da capital, o evento celebra os 40 anos de criação do estado e o Dia Mundial da Dança, comemorado no último dia da programação.

Entre está quarta-feira e sábado, a Semana Pra Dança tem uma série de atividades programadas, como oficinas, workshops, espetáculos, mesas redondas, palestras, mostras e performances. A entrada para as atividades é gratuita, mas é necessário fazer uma inscrição pelo e-mail [email protected] para participar do evento, que tem ações ocorrendo em vários pontos da cidade.

Na programação do evento estão apresentações de artistas regionais, do país e até internacionais. Eles estarão apresentando ao público novas perspectivas de dança, novas linguagens e culturas, além de fortalecer o intercâmbio cultural.

Os grupos de dança sul-mato-grossenses que estão participando das atividades da Semana são: Cia. Dançurbana, Ginga Cia. de Dança, Cia. do Mato, Conectivo Corpomancia e Funk-se. Evento também vai contar com apresentações de vários lugares do Brasil: João Paulo Gross (GO), Cia Druw e Thiago Amaral (SP), Flaira Ferro (PE) e René Loui (RN).

Já agenda de espetáculos internacionais contam com: Solos Stuttgard, Maxine Van Lishout (Belgica), Pasquale Lombardi (Italia), com coreografia de Beatrice Panero (Italia), Veronika Akopova (França/Russsia), Louis Thoriot (Belgica) e Ravid Abrabanel (Israel).

Inscrições e mais informações de conteúdo podem ser solicitados pelo e-mail [email protected] Para as demais informações, o telefone (67) 3316-9169 está disponível para contato.

