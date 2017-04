Semana Pra Dança celebra 40 anos de MS com apresentações especiais e intercâmbio cultural

Campo Grande (MS) – Abordando por múltiplos ângulos a produção contemporânea e a integração artística, a 11ª Semana Pra Dança, realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em parceria com a Câmara Setorial de Dança de Campo Grande, reúne entre os dias 23 e 29 de abril em diferentes pontos da Capital oficinas, mostras e apresentações. Tudo com entrada franca.

A Semana Pra Dança deste ano celebra duas datas especiais: Os 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul e o Dia Mundial da Dança, comemorado no encerramento do evento, 29 de abril. Na programação espetáculos e coreografias das diversas linguagens da dança, oficinas, exibição de vídeos, debates e rodas de conversas. Contará ainda com convidados nacionais e internacionais, fortalecendo o intercâmbio entre os artistas.

A programação de espetáculos está repleta de atrações. Conta com seis grupos sul-mato-grossenses – Cia. Dançurbana, Ginga Cia. de Dança, Cia. do Mato, Conectivo Corpomancia e Funk-se – e apresentações nacionais de reconhecido valor artístico: João Paulo Gross (GO), Cia Druw e Thiago Amaral (SP), Flaira Ferro (PE) e René Loui (RN).

Também estão na agenda espetáculos internacionais, como o Solos Stuttgard, promovido pelo fundador e diretor artístico Marcelo Santos, do Festival Internacional de Solos de Dança-Teatro de Stuttgard, além dos artistas Maxine Van Lishout (Belgica), Pasquale Lombardi (Italia), com coreografia de Beatrice Panero (Italia), Veronika Akopova (França/Russsia), Louis Thoriot (Belgica) e Ravid Abrabanel (Israel).

Esta edição da Semana Pra Dança contará mais uma vez com o acompanhamento de uma crítica especialista na área. A professora doutora Cássia Navas, de São Paulo, estará na plateia dos espetáculos sul-mato-grossenses com o objetivo de realizar uma orientação artística e elaborar um texto crítico com o objetivo de refletir o que é produzido pelos artistas.

Titular do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena/Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, é graduada em direito (USP), doutora em dança e semiótica (PUC/SP), pós-doutora em artes (ECA/USP), especialista em gestão e políticas culturais (UNESCO, Université de Dijon, Ministère de la Culture/France). Tem experiência na área de dança, em semiótica e artes.

Além do acompanhamento e da crítica das peças produzidas por grupos do Estado, Cássia Navas também apresentará uma palestra seguida de conversa com os alunos do Curso de Artes Cênicas e Dança da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e o público em geral com a temática Dança, estado de ruptura e inclusão.

Viradança

Entre as grandes novidades da “Semana” está a Viradança. Neste dia a programação contará com apresentações artísticas que propõem encontros informais, socialização e convívio entre os artistas e a comunidade.

A programação variada contará com apresentações de mais de 40 grupos de todo o Estado e aulas de dança de diversos estilos, batalha de breaking, baile de dança de salão, performance, flash mob, e, como encerramento, uma celebração movida por música, dança e diversão.

A Viradança contará ainda com espaços destinados à gastronomia e uma feira cultural com artesanato e materiais destinados à prática da dança. Um dia inteiro dedicado à arte e a participação direta do público.

Formação e oficinas

Como já é tradição, o estudo e a troca de conhecimentos também terão espaço nesta edição. Estão previstas Ações de Formação, atividades desenvolvidas com alunos de escolas da Capital com a temática dos espetáculos que serão apresentados em seus colégios ou mesmo nos teatros. Um projeto que aproxima os jovens do universo artístico e ajuda a formar um público apreciador, além de estimular o interesse pela prática da dança.

A Semana Pra Dança também contará com oficinas de dança que serão ministrados pelos artistas nacionais e internacionais, promovendo uma rica oportunidade de troca de experiências e reciclagem de informações.

As inscrições e mais informações de conteúdo de cada workshop podem ser solicitados pelo email [email protected]

Exibição de Filme

E nem só de palco vive a Semana Pra Dança. O filme Gaga, O Amor Pela Dança, obra internacional sobre Ohad Naharin, um dos coreógrafos mais importantes do mundo, será atração no Cinépolis do Shopping Norte Sul Plaza no domingo, dia da abertura (23), às 13h30. O longa estreou no Brasil no dia 6 de abril e retrata um gênio artístico que redefiniu a linguagem da dança moderna.

Ohad Naharin, diretor artístico da Batsheva Dance Company, é considerado um dos coreógrafos mais importantes do mundo. Ao conhecê-lo em um ponto crítico de sua vida pessoal, este documentário espirituoso e perspicaz encontra um homem com grande integridade artística e uma visão extraordinária. Filmado ao longo de oito anos, mistura filmagens dos ensaios íntimos, um extenso arquivo inédito e sequências de tirar o fôlego.

Mostra de Processos

Dois projetos contemplados pelo Prêmio Célio Adolfo de Incentivo à Dança 2016, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, estão na programação deste ano: “Delírios: Traços Dançantes em Lídia Baís” de Társila Boneli e “Poracê” da Cia Dançurbana, terão trechos e tiros de improvisações das obras que estão em processo de criação apresentados ao público, seguido de bate papo com os interessados.

Conheça aqui a programação completa do Semana Pra Dança 2017.

Serviço

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

