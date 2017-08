Semana no Sesc Morada dos Baís terá forró e lançamento de carreira

Quarta-feira, 09 o trabalho musicalmente colorido, lúdico, leve e simples do sambista Mesttre Orlando. “Aos grandes mestres que já se foram e aos que ainda estão entre nós. É um prazer de interpretar grandes nomes da música popular brasileira como Cartola, Nelson Cavaquinho, Chico da Silva, Martinho da Vila, Moacyr Luz, Toninho Geraes, Monarco, Nelson Sargento, etc. no quintal da nossa Casa, além da oportunidade gratificante de mostrar algumas composições de minha autoria”, diz.



Na quinta-feira, 10, o Forró PVC sobe ao palco misturando suas diferentes referências na paixão e humildade de forrózear e arrastar a chinela no salão. O que garante a miscelânea é a composição, o grupo é formado por músicos de diferentes cantos do Brasil que se juntaram.



Sexta, 11, é dia de Beatles Maníacos. A banda, com 15 anos de atuação, conta com cinco integrantes. “Apresentamos o repertório da discografia oficial dos Beatles. Os shows no Sesc Morada permitem acesso a um público mais variado, com famílias que normalmente não assistem nossas apresentações. As músicas mais marcantes vão estar no nosso show, como Help! e Hey Jude, que não podem faltar”, diz o guitarrista Eloy Paulucci.



Encerrando a semana, no sábado, 12, Érika, com sua possante voz faz o show “Com licença”, lançando sua carreira solo com músicas autorais, além de antiguidades e releituras.



Erika começou a cantar em bandas e conta que nunca teve confiança o suficiente para lançar uma carreira solo, mas agora reúne as influências que adquiriu nos 6 anos em que atua como cantora profissional neste show de estreia, que promete emocionar, inclusive com participações inusitadas.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms

