Semana Internacional de Música de São Paulo apresenta shows gratuitos

Shows, festas e debates integram a Semana Internacional de Música de São Paulo, que chega à sua quinta edição. A credencial de R$ 350, vendida pelo site www.sympla.com.br, dá acesso a todas as atividades. Mas a programação também inclui vários showcases gratuitos, com 20 minutos de duração, que ocorrem no Centro Cultural São Paulo e contam com a participação de 27 nomes da cena contemporânea.

A seguir, você confere alguns destaques. E a programação completa pode ser consultada no site do evento (www.simsaopaulo.com).

5ª (7). Voltado à cultura popular, Mestre Sapopemba abre a programação do primeiro dia de shows gratuitos, às 15h. A banda carioca Biltre estará no palco às 17h40. Às 18h20, a cantora, bailarina e performer Linn Da Quebrada apresenta as músicas de seu álbum 'Pajubá', lançado este ano. Na sequência, às 19h40, o paraense Felipe Cordeiro apresenta seu irresistível tecnobrega. Quem fecha a noite é a banda portuguesa The Gift, às 20h20.

8/12. Neste dia, Tim Bernardes, que gravou em 2017 o elogiado 'Recomeçar', toca às 15h. As atrações internacionais Luciano Supervielle (Uruguai) e Dot Legacy (França) estarão no palco, respectivamente, às 15h40 e às 17h40. Também vale ver a cantora Xênia França (18h20; foto acima) e a banda Iconili (20h)

9/12. Tiê (foto acima), que acaba de lançar o álbum 'Gaya', faz seu show às 17h. Aíla (19h) e a banda Samuca e a Selva (20h20) também estão entre as atrações nacionais do último dia de programação. O duo argentino Tamboorbeat e o haitiano Vox Sambou tocam, respectivamente, às 18h20 e 19h40.

ONDE: CCSP. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. QUANDO: 5ª (7), 8 e 9/12, 15h/20h30. QUANTO: Grátis.