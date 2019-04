Semana do Patrimônio Cultural Indígena é aberta com exposição, palestra e criação de GT

Campo Grande (MS) – A multiplicidade cultural indígena está sendo evidenciada esta semana com uma vasta programação que busca reconhecer os índios como participantes da formação cultural do Estado. A Semana de Valorização do Patrimônio Cultural Indígena de Mato Grosso do Sul foi iniciada na noite desta segunda-feira (15.05) no MIS, e trouxe uma rica exposição fotográfica sobre o cotidiano dos índios Kaiowá Guarani, palestra sobre cerâmica indígena e a criação do Grupo de Trabalho do Patrimônio Cultural Indígena.

Já no saguão de entrada os visitantes podem conferir a exposição “Matriarcas Kaiowá e Guarani”, da gestora e produtora cultural da Casa dos Ventos, Fabiana Fernandes, em coautoria com a índia Daniela Jorge João. A exposição são estudos de etnografia visual a partir da fotografia, registros do cotidiano por meio da imagem. “A fotografia foi a linguagem que eu encontrei para expressar a cultura Kaiowá Guarani”, diz Fabiana, que não se diz fotógrafa profissional, mas se utiliza deste meio, entre outros, para externar todo o seu amor pelos povos indígenas.