Semana do Livro tem ações em atacarejo de Campo Grande

Estimular o hábito de leitura entre os campo-grandenses. Esse é o objetivo do projeto Leitura Fort, que o Fort Atacadista desenvolve em suas unidades, de forma colaborativa com seus clientes. Para incrementar a ação, a rede de atacarejo recebeu a doação de 1.300 livros do Sesc, em Campo Grande, como forma de celebrar o Dia Nacional do Livro, comemorado anualmente no dia 29 de outubro.

De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura, do Instituto Pró-Livro, a prática da leitura ainda não está presente totalmente entre os brasileiros. O estudo mostra que 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. A média de obras lidas por pessoa ao ano é de 4.96. Desse total, 2.43 foram terminados e 2.53 lidos em partes.

As principais motivações que impulsionam os leitores brasileiros também foram reveladas nesta pesquisa: o gosto pela leitura (25%), atualização cultural (19%), distração (15%), motivos religiosos (11%), crescimento pessoal (10%), exigência escolar (7%) e atualização profissional ou exigência do trabalho (7%). No entanto, a primeira razão apresentada pelos leitores como obstáculo para o aumento da leitura é a falta de tempo (43%).

Diante desses dados, cada vez mais empresas e instituições investem em projetos que possam incentivar o hábito da leitura. No caso do Fort Atacadista, os consumidores também podem participar da iniciativa em qualquer uma das lojas da rede. Basta escolher um livro de sua preferência, levar para casa e, depois de lido, devolver para a loja.

Os livros são destinados às casinhas de leitura do projeto, para atrair ainda mais o interesse dos leitores. Para a gerente do Sesc Cultura, Andreia Gomes, a leitura é o caminho para o conhecimento. “Estimulando o hábito de ler, estamos contribuindo para a formação de cidadãos com maior senso crítico, melhor capacidade de escrever, com raciocínio mais apurado e criatividade mais trabalhada. Tanto crianças quanto adultos crescem com a leitura constante”, afirma.

A coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, explica que a inspiração para o projeto surgiu em junho de 2018 na cidade de Chapecó, no Oeste catarinense, pelas mãos da apaixonada por literatura Maria Cristina Breda Canal e seu marido, o marceneiro Irno Merlo. e rapidamente se espalhou para os demais estados em que a rede atua.

Em Campo Grande, as casinhas de leitura estão localizadas nas unidades do Fort Atacadista, que ficam nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati

Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes

R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino

R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza

Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas

Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi

Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas

Av. Gury Marques, 4855.