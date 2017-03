Semana do Artesão terá programação até domingo em Campo Grande

No próximo dia 19 de março será comemorado o Dia do Artesão e, para celebrar a data, durante toda esta semana, em Campo Grande, acontece uma extensa agenda cultural, com a finalidade de colocar em destaque o artesanato sul-mato-grossense.

Pelo menos um evento por dia é realizado para homenagear, divulgar e comercializar peças de artesanatos de artistas da região, bem como proporcionar intercâmbio entre aqueles que utilizam as mãos como instrumento de trabalho.

A Semana do Artesão é uma realização da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei) e das associações da categoria, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS), e o Serviço Social do Comércio (Sesc).

O Seminário do Artesanato realizado na segunda-feira (13) abriu a programação. O evento foi uma oportunidade para os artesãos reciclarem e adquirirem novos conhecimentos acerca do ofício que exercem.

Dando continuidade à agenda, nesta terça-feira (14.03), às 19h, na Morada dos Baís, acontece o lançamento do registro como bem imaterial do Modo de Fazer dos Bugres da Conceição e, também, haverá a exibição do documentário “Conceição dos Bugres” produzido pelo cineasta Cândido Alberto da Fonseca.

A noite de hoje ainda contará com show do cantor e compositor Guga Borba, além de homenagens aos artesãos.

Na quinta-feira (16.03) será realizada a noite honrosa com sessão solene na Assembleia Legislativa, às 19h quando, na ocasião, será feita a entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos.

E, finalizando a semana, na data em que se comemora o Dia do Artesão, domingo (19/03), que, aliás, é também o Dia de São José, o carpinteiro – daí a atribuição da data, será um dia marcado por uma extensa programação, que começa às 9h e segue até às 18h, na praça dos imigrantes.

Na ocasião, cerca de 400 artesãos irão expor e comercializar aproximadamente 2.000 peças, com preços que variam de R$ 0,50 a R$ 500,00. Também haverá a comercialização de comidas típicas da gastronomia regional e, ainda, apresentações culturais, música, capoeira, danças folclóricas gaúchas, poesia, pintura facial para as crianças, artes visuais e as participações especiais do palhaço Brotoeja, e da Confraria Sociartista.

Programação

14.03 (Terça-feira)

Conceição, Os bugres e Cultura de MS

Local: SESC Morada dos Baís

Horário: 19h

16.03 (Quinta feira)

Noite Honrosa: “Medalha Conceição dos Bugres”

Local: Plenário da Assembleia Legislativa de MS

Horário: 19h

19.03 (Domingo)

Dia do Artesão na Praça

Local: Praça dos Imigrantes – Rua Rui Barbosa, 65.

Horário: 9h às 18h

Público alvo: artesãos e familiares

