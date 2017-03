Semana do Artesão homenageia talentos regionais e promove capacitação

Campo Grande (MS) – A Semana do Artesão chega a 10ª edição com programação repleta de atividades, homenagens e o que de melhor há no artesanato sul-mato-grossense. De 13 a 19 de março em vários pontos da cidade, serão sete dias para homenagear, divulgar e comercializar o artesanato sul-mato-grossense bem como proporcionar intercâmbio entre aqueles que utilizam as mãos como instrumento de trabalho e que em 19 de março comemoram seu dia. O evento é uma realização da Fundação de Cultura do Governo do Estado, Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação e das associações da categoria, em parceira com o Sebrae, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e SESC.

No dia 13/03 (segunda-feira) acontece o Seminário do Artesanato no auditório do Sebrae das 8h às 12h e das 14h às 18h. Uma oportunidade de os artesãos reciclarem e adquirirem novos conhecimentos acerca do ofício que exercem. Os temas variam desde a Previdência Social, benefícios do MEI, regras tributárias, alimentos artesanais e vigilância sanitária, certificação de registro para bebidas artesanais e até a Lei da Regulamentação da Profissão de Artesão.

Já no dia 14/03 (terça-feira) às 19h na Morada dos Baís, será feito o lançamento do registro como bem imaterial do Modo de Fazer dos Bugres da Conceição e também a exibição do documentário “Conceição dos Bugres” produzido pelo cineasta Cândido Alberto da Fonseca. A noite ainda terá show com Guga Borba e homenagens aos artesãos.

A noite honrosa com sessão solene na Assembleia Legislativa irá acontecer no dia 16/03 (quinta-feira) às 19h, onde na ocasião, será feita a entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos.

E finalizando a semana, no dia em que se comemora o Dia do Artesão, domingo (19/03), que aliás é dia de São José, o carpinteiro, daí a atribuição à data comemorativa, será um dia marcado por uma extensa programação que começa às 9h e vai até as 18h na Praça dos Imigrantes.

Cerca de 400 artesãos irão expor e comercializar aproximadamente 2000 peças, com preços que variam de R$ 0,50 a R$ 500,00. Também haverá comidas típicas da gastronomia regional, apresentações culturais, música, capoeira, danças folclóricas gaúchas, poesia, pintura facial para as crianças, artes visuais e as participações especiais do palhaço Brotoeja e da Confraria Sociartista.

Para Katienka Klain gerente de atividades artesanais da FCMS, a principal contribuição que a semana oferece, além de valorizar o artesanato sul-mato-grossense é a disseminação de conhecimento, “os artesãos são sedentos de informação e nós procuramos com a semana, esclarecê-los acerca de suas principais dúvidas”. Klain também reitera que Mato Grosso do Sul é o único estado do país que tem uma Semana do Artesão instituída por Lei, no caso a número 4.098 de 17 de 14 de outubro de 2011.

Programação

13.03 (Segunda-feira)

Seminário do Artesanato

Local: Auditório do SEBRAE/MS

Horário: 8h às 18h

Público alvo: artesãos de MS

Obs: As inscrições deverão ser realizadas previamente por meio dos seguintes contatos: 67

3316-9152 / 3316-9107 / [email protected], ou ainda no dia do evento.

14.03 (Terça-feira)

Conceição, Os bugres e Cultura de MS

Local: SESC Morada dos Baís

Horário: 19h

16.03 (Quinta feira)

Noite Honrosa: “Medalha Conceição dos Bugres”

Local: Plenário da Assembleia Legislativa de MS

Horário: 19h

19.03 (Domingo)

Dia do Artesão na Praça

Local: Praça dos Imigrantes – Rua Rui Barbosa, 65.

Horário: 9h às 18h

Público alvo: artesãos e familiares

Programação Seminário do Artesanato

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura

9h – Palestra: O Artesão e a Previdência Social (INSS)

9h50 – Palestra: Como se tornar um Microempreendedor Individual

10h40 – coffee break

12h – Intervalo para o almoço

14h – Regras tributárias aos artesãos de MS (SEFAZ)

15h – Alimentos artesanais e a Vigilância Sanitária (SESAU)

15h50 – Certificação de registro para bebidas artesanais (Ministério da Agricultura)

16h40 – Intervalo

17h – Lei da Regulamentação da Profissão de Artesão (Confederação Nacional dos Artesãos)

18h – Encerramento

