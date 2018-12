Semana de apresentações culturais no Sesc Cultura traz dança e um tour pela história da capital

O espetáculo "Navegantes" promete uma aula de conscientização ambiental com muita leveza - Divulgação/Sesc

O Sesc Cultura tem programação variada para contemplar todos os gostos nesta semana. A unidade irá fechar a partir do dia 17 de dezembro e retorna ao atendimento público no dia 17 de janeiro de 2019.

Na quarta-feira (05/12), o Café Filosófico traz a discussão "Democracia Hoje? ", com a professora doutora Marta Nunes da Costa. O bate-papo gira em torno de discussões sobre o que os últimos cinco anos vão deixar de legado, como está a estrutura democrática e a relação do Brasil com o resto do mundo. O papel das mulheres na redefinição da democracia brasileira também será discutido. O início é às 19h.

No dia 06/12, quinta-feira, a partir das 20h, tem apresentação da Orquestra de Violoncelos de Campo Grande, parte do projeto Quintas Clássicas. São 80 lugares disponíveis e o recomendado é chegar com meia hora de antecedência.

Já no dia 07/12, sexta-feira, também a partir das 20h, tem apresentação do espetáculo "Matiilha" com as técnicas de House e Break Dance para encantar quem gosta de danças. O espetáculo, criado em 2013, apresenta propostas de um jogo cênico. São cinco intérpretes criados que se arriscam nas conexões criadas uns com os outros, em um processo de contínuo revezamento, embate, liderança e experiências. A apresentação é no átrio do Sesc Cultura.

No sábado (08/12), a partir das 16h, o espetáculo "Navegantes" promete uma aula de conscientização ambiental com muita leveza. A produção é um espetáculo de bonecos que faz um passeio por riacho, rios e mares, mostrando todas as belezas e problemas da vida debaixo d´água. A peça é narrada sob o ponto de vista dos animais, destacando como a degradação do ambiente afeta suas vidas. As personagens são peixes, jacarés, ariranhas, cobras, sapos e também seres mitológicos, que fazem parte da cultura regional. Um mergulho lúdico, com muita cor, música e humor.

Ainda no sábado, também às 16h, o Sesc vai proporcionar um passeio ao passado da história de Campo Grande. É a memória e a história da cidade contada a partir dos bares tradicionais do centro da cidade. Quem vai conduzir é o arquiteto e historiador João Santos. O percurso será feito a pé, com saída da unidade do Sesc Cultura.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms