Semana da Francofonia celebra expressões culturais com sessões gratuitas de cinema

Celebrando mais uma vez o mês da Francofonia, o Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a Aliança Francesa promovem um novo ciclo de exibições de filmes que apresentam as expressões da cultura e da língua gaulesa. As sessões acontecem de 25 a 28 de março, sempre às 19 horas e entrada franca.

Os filmes exibidos – no primeiro dia no auditório da Aliança Francesa e nos demais no Museu da Imagem e do Som – destacam a importância histórica do francês na ciência, nas artes e também as expressões culturais dos países francófonos, 27 ao todo e distribuídos entre Américas, Europa e África.

As sessões fazem parte da Semana da Francofonia e do Ciclo Itinerante de Mulheres e Identidades Francófonas, organizados pela Aliança Francesa de Campo Grande.

25/3 – Documentário “Ouvrir La Voix”

Auditório da Aliança Francesa de Campo Grande – 19 horas

Direção: Amandine Gay. (112 minutos, França, 2017, classificação livre).

26/3 – Filme “ Séraphine”

MIS – 19 horas

Direção Martin Provost. (Drama, 125 minutos, Belgica/França, 2008, classificação 12 anos).

27/3 – Filme “Bécassine!”

MIS – 19 horas

Direção Bruno Podalydès. (Comédia, 102 minutos, França, 2018, classificação livre).

28/3 – Filme “AYA”

MIS – 19 horas

Direção Marguerite Abouet, Clement Oubrerie. (Animação, 84 minutos, Costa do Marfim, 2012, classificação livre).

Serviço: A entrada é franca. Outras informações podem ser obtidas no Museu da Imagem e do Som, que fica no Memorial da Cultura, na avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar, Centro ou pelo telefone (67) 3316-9178.