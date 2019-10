Semana começa com literatura, cinema e espetáculo de dança no Sesc Cultura

Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270 - Divulgação

O Bate-papo Literário inicia a programação da semana no Sesc Cultura, e faz parte da programação comemorativa ao aniversário do Estado, com encontro nesta terça-feira, 08, às 19 horas, quando haverá conferência sobre o livro “Senhorinha Barbosa Lopes – a resistência feminina na guerra do Paraguai”, de Samuel Medeiros. Uma chance imperdível de entender um pouco mais sobre o maior conflito da América Latina, sobre a presença da mulher nele, quem foi Guia Lopes da Laguna e sua mulher, Senhhorinha. A ação é aberta ao público, a mediação será feita por Elias Borges.

O livro trata de forma ficcional, embora se baseando em fatos reais, de um dos aspectos da história brasileira, a trajetória de uma mulher corajosa que participou involuntariamente do maior conflito latino-americano do Século XIX, a Guerra do Paraguai.

Na quarta-feira, 09, às 15h e 19h tem sessões do Cine Sesc, que neste mês leva o tema “Amores, términos e recomeços”. Será exibido o longa japonês “O desejo da alma” (2014), de Masakazu Sugita. Sinopse: Após um forte terremoto que atingiu o Japão, Haruna e seu irmão Shota vão morar com seus tios. Apesar dos tios serem amorosos e cuidarem bem das crianças, elas estão longe da felicidade.

Quinta-feira, dia 10, às 20 horas, haverá apresentação do “Palco 22”, dentro da programação comemorativa do aniversário de MS, que traz o espetáculo de dança “Delírios, traços dançantes em Lídia Baís”, da cia Theastai, de Dourados. No palco, a bailarina Társila Bonelli faz um solo, traduzindo com seus movimentos a religiosidade, complexidade, os conflitos e as convicções vividos por Lídia Baís.

A unidade não funciona nos feriados de 11 (Aniversário do Mato Grosso do Sul) e 12 de outubro (feriado de Nossa Senhora Aparecida).

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. O funcionamento é de terça-feira a sábado das 13h às 21h30 e da Central de relacionamento: 13h às 17h30 e das 19h às 21h30. A Biblioteca atende das 13h às 21h30 e a Galeria de Arte fica aberta das 13h às 21h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms