Semana com novidade, choro e rock no palco do Sesc Morada dos Baís

Banda V12 se apresenta na quarta-feira - Divulgação

Quarta, 22, tem novidade no palco do Sesc Morada dos Baís. A Banda V12, resgatando grandes clássicos dos anos 80/90 das bandas: U2, Tears for Fears, INXS, Oingo Boingo, Man At Work, Coldplay.

Na quinta-feira, 23, o Quarteto Samba Choro embala o público com muito samba e chorinho, incluindo composições autorais.

Sexta-feira, 24, é dia de MPB e Pop, interpretados por Fábio Catanante e Gustavo Vargas. O show tem características intimistas e com grande proximidade do público, além de interação verbal em brincadeiras e compartilhamento de experiências pessoais e significados musicais.

Os Walkírias encerram a programação musical no sábado, 25, com a proposta de mostrar seu trabalho de músicas autorais, mesclada aos grandes sucessos da música brasileira da década de oitenta e noventa.

Lídia Baís – Aproveite a visita no Sesc Morada dos Baís para experimentar nossas novidades do cardápio regional, assinado pelo chef Marcílio Galeano e conhecer a Casa de Memória Lídia Baís, que envolve móveis do antigo casarão, timeline de notícias relevantes referentes à família e à Casa, pontos turísticos de Campo Grande mostrados em touch screem, instrumentos, indumentárias e discos de Lídia Baís. O espaço pode ser visitado de terça a sábado, das 14h às 20 horas.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms