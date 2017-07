Selton Mello é o entrevistado de hoje do programa Conversa com Roseann Kennedy

O ator Selton Mello é o entrevistado de hoje (31) do programa Conversa com Rosean Kennedy.

Ator, dublador, produtor e diretor, Selton Mello nunca para de surpreender o público e os fãs com os trabalhos que realiza. Depois de interpretar personagens memoráveis como o Chicó de O Auto da ompadecida e conseguir sucesso de público e crítica com o filme O Palhaço, ele lança nacionalmente no dia 3 de agosto O Filme da Minha Vida. A obra é uma adaptação do livro Um pai de cinema do escritor chileno Antonio Skármeta, que também é autor de O Carteiro e o Poeta.

O artista acredita que a arte e a poesia levam as pessoas a resolverem alguns problemas. “O filme é para ser compreendido pelo coração. Pela via afetiva. É a via que mais me interessa. É por isso que esse filme tem chegado no coração do espectador.”

Meticuloso, ele fala com orgulho sobre o seu novo trabalho: “É um filme doce, um filme terno, um filme cheio de lirismo, um filme que faz bem. Um filme que te devolve melhorado na saída do cinema. Em tempos tão estranhos que a gente vive, não só no país, no mundo todo, esse filme é um bálsamo. É uma flor que brota no asfalto”. E completa: “Me agrada a ideia de fazer algo que não seja um retrato, um raio-x cru da realidade. Isso já tem no dia a dia. Eu gosto da ideia de fazer algo que seja uma representação emocional da realidade, uma realidade inventada”.

Talentoso e multifacetado, Selton admite que está galgando um lugar de reconhecimento na arte nacional. “A minha trajetória me colocou ali num lugar da história do cinema brasileiro. Como muitos outros que vieram antes de mim. Hugo Carvana, Paulo José, José Lewgoy, Oscarito, Grande Otelo... Eu, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Irandhir Santos, Júlio Andrade somos de uma geração que provavelmente será reverenciada mais adiante e respeitada pela obra que deixou. Isso é bonito de ver. ”

O programa Conversa com Roseann Kennedy vai ao ar na TV Brasil, às 21h30.

