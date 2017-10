Selena Gomez e The Weeknd terminam o namoro

Após Selena Gomez e Justin Bieber terem sido fotografados juntos e fãs especularem que o casal reatou, a revista People confirmou que a cantora não está mais namorando Abel, conhecido como The Weeknd.

"Ela e Abel estavam indo e voltando por muitos meses. Estava sendo difícil com ele fazendo uma turnê e ela gravando em Nova York. Não era fácil para eles", disse uma fonte próxima ao casal à revista.

"Acabou agora, mas eles ainda se falam. Foi difícil para eles encarar que era essa a direção que as coisas estavam tomando, mas já estava complicado há meses", completou a fonte, que ainda disse que Selena não voltou com Justin Bieber.

Selena e The Weeknd estavam juntos desde janeiro, quando foram flagrados se beijando durante um jantar. Em maio, os dois assumiram o namoro ao aparecerem juntos no Baile do Met.