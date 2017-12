Selena Gomez e mãe brigam por causa de Justin Bieber, diz site

Apesar de ainda não terem confirmado o relacionamento, Selena Gomez e Justin Bieber já foram fotografados juntos por diversas vezes. Entretanto, parece que reatar com o ex não foi uma atitude bem recebida pela mãe da cantora.

De acordo com o site TMZ, Selena e sua mãe, Mandy Teefey, tiveram uma briga feia após Selena anunciar que está namorando Bieber. Mandy teria sido levada ao hospital após ficar muito nervosa.

Selena teria dito que ela e Bieber estão fazendo, inclusive, terapia de casal. Ao saber que a relação da filha com o cantor está mais séria do que imaginava, teria se irritado. As suspeitas do desentendimento entre mãe e filha ficaram ainda mais evidentes após as duas pararem de se seguir no Instagram.

Os fãs de Selena estão comentando a briga nas redes sociais e, até o momento, a cantora não se manifestou.