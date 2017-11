Selena Gomez e Justin Bieber flagrados passando a noite juntos

Seguindo a tendência de reaproximação, Justin Bieber e Selena Gomez foram fotografados juntos em um hotel de Beverly Hills na noite desta quarta-feira, 29. O encontro se deu após os dois comparecerem a um evento religioso.

Eles beberam drinks na área externa do hotel e passaram algumas horas conversando de forma descontraída. Ela estava com o cabelo loiro que chamou a atenção no American Music Awards deste ano.

Selena e Justin têm sido vistos juntos desde meados de outubro, quando a cantora terminou um relacionamento de dez meses com o também cantor The Weeknd. Após a separação, ele excluiu todas as fotos dela de seu Instagram.