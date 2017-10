Selena Gomez é eleita a Mulher do Ano pela Billboard

Selena Gomez foi eleita a Mulher do Ano pela Billboard. A revista norte-americana fez o anúncio nesta terça-feira, 31. A cantora será homenageada em Los Angeles no dia 30 de novembro na premiação Women in Music, que reconhece mulheres poderosas da indústria fonográfica. O evento já premiou artistas como Lady Gaga, Taylor Swift, Pink, Katy Perry, Beyoncé e Madonna, a grande vencedora do ano passado.

"Selena não só está subindo nas paradas musicais, como também inspira constantemente jovens garotas no mundo todo a serem autênticas, generosas e a usarem suas vozes", disse John Amato, presidente do grupo midiático The Hollywood Reporter-Billboard. "Ela também não tem medo de dizer o que pensa e usa sua plataforma para defender as necessidades dos outros. Estamos muito felizes em poder homenageá-la como a nossa Mulher do Ano", completou.

Em 2017, Selena Gomez ficou nas paradas de sucesso com seus hits Bad Liar, Fetish e It Ain't Me, parceria com o Kygo. Na semana passada, ela ainda lançou Wolves com o DJ Marshmello. Ela também brilhou como produtora executiva do sucesso da Netflix, 13 Reasons Why.