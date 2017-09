Selena Gomez é a estrela de nova campanha da Puma

Na segunda-feira, 18, Selena Gomez anunciou que agora faz parte do time de artistas que são embaixadores da Puma, assim como Cara Delevingne e Kylie Jenner. Para contar a novidade aos fãs, ela compartilhou uma foto usando um look da marca esportiva, com a legenda: "Oficialmente parte da família Puma". O post já conta com mais de 4,4 milhões de likes.

O namorado da cantora, The Weeknd, que também já colaborou com a Puma, comemorou o anúncio de Selena, repostando o clique em seu Stories, com vários emojis. Logo em seguida, ele também postou algumas polaroids do que parece ser os bastidores do shooting da namorada.

Veja Também

Comentários