Seleção de dois jovens para apresentação da websérie “CAMPO GRANDE NA TELA”

A produtora MARRUÁ ARTE E CULTURA, com 26 anos de atuação na área cultural em Mato Grosso do Sul, convida jovens residentes na capital com idade entre 14 e 16 anos para participarem da seleção de apresentadores da WEBSÉRIE “CAMPO GRANDE NA TELA”.

Com o beneficio do Fundo Municipal de Investimento à Cultura (FMIC), da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campo Grande, oPROJETO CAMPO GRANDE NA TELA está sendo realizado desde janeiro e prosseguirá até junho de 2018, com dois objetivos:

Realização de uma mostra de curtas-metragens em 10 lugares da cidade com debates envolvendo personagens e profissionais do audiovisual, comunidades de bairros, estudantes do ensino fundamental, universitários e a população em geral;

Produção de uma websérie com a gravação dos episódios em 10 localidades: 7 regiões urbanas e 3 universidades públicas, e sua publicação na internet.

O CAMPO GRANDE NA TELA pretende:

Aproximar a produção audiovisual local de uma plateia de estudantes do fundamental, acadêmicos e professores; alinhando sentimentos, memória e contemporaneidade com novos modos de aprendizagem.

ONDE OCORRERÁ

Em escolas municipais nas regiões Lagoa; Segredo; Imbirussu; Prosa; Bandeira; Anhanduizinho; Centro; e nas universidades UFMS; IFMS e UEMS.

CURTAS-METRAGENS

Os filmes selecionados têm a cidade como cenário, espaço de produção, foco de impressões e percepções diversas. A mostra reunirá obras que revelam o olhar sensível e contemporâneo dos realizadores, divididas em quatro programas de exibição: 2 para estudantes do fundamental e 2 para universitários.

APRESENTADORES DA WEBSÉRIE “CAMPO GRANDE NA TELA”

Dois jovens serão selecionados para apresentarem a websérie e poderão atuar em até 10 episódios, durante os meses de março, abril, maio e junho e receberão um valor bruto de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por episódio gravado.

O QUE É PRECISO PARA CONCORRER

Ter entre 14 e 16 anos e residir em Campo Grande.

Acessar o site da produtora e conhecer seu trabalho em http://www.marruaarteecultura.com.br/;

Acessar, conhecer, curtir e compartilhar a página https://www.facebook.com/Marrua.Arte.Cultura/.

Acessar, conhecer, seguir e compartilhar a divulgação da chamada pública em https://www.facebook.com/Marrua.Arte.Cultura/

Acessar, conhecer, seguir e compartilhar a divulgação da chamada pública em https://www.instagram.com/marrua.arte.cultura/

Acessar, conhecer, seguir e compartilhar a divulgação da chamada pública em https://twitter.com/marruaartecult

Acessar, conhecer, subscrever e acionar o sininho do canal da Marruá Arte e Cultura no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzBVJC1RwoIt6D2MfToH-pw

ETAPAS DA SELEÇÃO

A seleção será dividida em duas fases:

1 – Inscrição – de 24 de fevereiro a 10 de março de 2018. Os interessados devem fazer download da ficha de inscrição disponível aqui neste link nohttp://bit.ly/CGnaTelaApresentadores responder e enviar para o e-mail: marrua.arte.cultura@gmail.com tendo como assunto da mensagem SELEÇÃO WEBSÉRIE “CAMPO GRANDE NA TELA”. A ficha de inscrição deve ser preenchida integralmente, fichas incompletas serão desconsideradas e o arquivo convertido em PDF, com até 2 MB.

No dia 12 de março serão divulgados nas redes sociais e no site da produtora Marruá Arte e Cultura os nomes dos candidatos selecionados para a segunda fase, que receberão um e-mail com as orientações de horário e local para a entrevista.

2 – Entrevista – Os selecionados na primeira fase participarão da entrevista prevista para o dia 14 de março de 2018.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 15 de março de 2018 no site da Marruá Arte e Cultura.

Questões não previstas no presente documento serão avaliadas e decididas sob exclusivo critério da coordenação do projeto Campo Grande na Tela.

O ato de inscrição implica automática e plena concordância com os termos deste documento.

Dúvidas podem ser esclarecidas no site marruaarteecultura.com.br ou no e-mail marrua.arte.cultura@gmail.com