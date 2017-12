Seis atrações infantis para o fim de semana na cidade

MUSICAL

Casa de Noel

No musical Casa de Noel, dirigido por Bruno Chamochumbi, um Papai Noel lidera o espetáculo com a Panetone Banda. Mais de 20 artistas apresentam coreografias acompanhadas por canções natalinas e ritmos como MPB, pop e axé. Campo de Marte. Av. Santos Dumont, 2.241, Jd. São Bento. Sáb. (23), 20h (abertura, 18h). Grátis. Inf: casadenoel.com.br

MUSEU

Mundo das Abelhas

O Museu Catavento inaugurou sua nova instalação dedicada ao universo das abelhas. A atração é dividida em três estações, que propõem uma experiência sensorial com filmes e jogos, como o de memória, dedicado aos principais tipos do mundo. Pça. Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). Fecha dom. (24) e 2ª (25). R$ 6. Inf.: bit.ly/CataCult

NATAL

O Mundo de Noel

Na área externa do Ginásio do Ibirapuera, o projeto resgata tradições natalinas com atrações como a Floresta Encantada, com apresentações teatrais, e As Aventuras de Noel em 4D, cinema infantil para crianças de 3 a 12 anos. A programação inclui o espetáculo Em Busca de Noel, musical inspirado em contos de Natal - Sábado (23), às 16h e às 20h. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Paraíso. 2ª (25), 16h/22h; sáb. (23), 14h/22h. R$ 20 (área externa)/R$ 110 (espetáculo). Inf.: mundodenoel.com.br

Natal Mágico

Papai Noel, gnomos e super-heróis famosos se encontram no espetáculo dirigido por Billy Bond, com efeitos especiais e uma cena com a canção Happy Xmas, de John Lennon. 100 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (23), 11h30 e 15h. R$ 50/R$ 150.

TEATR0

Azulindo

Da Cia. Serafin de Teatro, a peça aborda a poluição dos oceanos a partir de uma menina que se comunica com animais por meio de uma concha. 20 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb., 12h, 13h, 14h, 15h, 16h e 17h. Grátis. Até 30/12.

Beatles para Crianças 2 - A Bagunça Continua

O espetáculo musical tem repertório novo, com canções como She Loves You, Obladi Oblada e Octopus Garden. A apresentação usa instrumentos como banjo, sanfona e ukulele. 70 min. Livre. Teatro Opus (721 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. (23), 16h. R$ 80/R$ 120.