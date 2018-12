Sede da Ancine é alvo de mandado de busca e apreensão a pedido do MPF

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na sede da Agência Nacional do Cinema (Ancine), no Centro do Rio, na manhã desta terça-feira, 19. Os agentes recolheram computadores, HDs e documentos. A ordem foi expedida pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio a pedido do Ministério Público Federal (MPF).

O motivo da ação não foi revelado. Em nota, a Ancine declarou que irá se pronunciar assim que tiver mais detalhes e que "informará a sociedade, os entes regulados e os servidores com a maior transparência, conforme tem sido a nova gestão".

A agência informou ainda que está à disposição da Polícia Federal e que repudia "todo e qualquer ato ilícito no âmbito da administração federal".

O Ministério da Cultura ainda não se posicionou.