Sectur inicia diálogo com representantes da dança para criação de Plano Setorial

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) iniciou na tarde de segunda-feira (20), diálogo com representantes da dança com o objetivo de criar um Plano Setorial. Participaram desse encontro com os gestores da Sectur representantes das linguagens artísticas e culturais quando foi apresentado um calendário para a realização das reuniões com o setor.

Aproximadamente 20 pessoas que trabalham com a dança estiveram no auditório da Sectur para debater ideias e elaborar estratégias de fomento. “Nós precisamos falar com o maior número de pessoas para saber como proceder e construir as políticas públicas ideais para cada segmento. Nós só conseguiremos fazer este trabalho ouvindo as queixas e os potenciais, somente assim mostraremos a força que a dança tem”, explicou a secretária municipal Nilde Brun.

Marcos Mattos, diretor e coreógrafo da Cia Dançurbana, faz parte do Colegiado de Dança e aproveitou a oportunidade para pontuar a necessidade de se ter mais aproximação entre a classe artística e Prefeitura. “Muitas vezes os artistas se sentem sozinhos na realização dos trabalhos. Precisamos ter essa aproximação com o poder Público”, comentou.

O ato de realizar reuniões com os segmentos culturais está previsto no Plano Municipal de Cultural, na meta 6, que prevê “fomentar encontros e discussões e efetivas parcerias entre a iniciativa privada, produtores culturais e órgãos representativos da cultura”. A meta 12 também está sendo desenvolvida pela Sectur, o tópico diz sobre “fomentar a elaboração de planos setoriais, conferências e fóruns, de modo a fortalecer a formulação e o acompanhamento participativo das políticas culturais”.

Confira as reuniões que ocorrerão ainda no mês de novembro.

22/11 – Audiovisual – 15 horas, na sede da Sectur

27/11 – Teatro – 18 horas, na sede do Teatral Grupo de Risco

29/11 – Literatura – 18 horas, no auditório do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul