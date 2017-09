Ações que promovam Cultura e Turismo serão desenvolvidas pela UFMS e Secretaria de Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) assinou nesta manhã (18) um protocolo de intenções com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) com objetivo de desenvolver ações que promovam a Cultura e o Turismo em Campo Grande. O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Cultura e Cidadania do Estado (SECC) também participou do ato.

“Nós definimos no protocolo de intenções várias ações para serem desenvolvidas em parceria com a universidade. Uma delas é o observatório de Cultura e Turismo por meio do qual vamos trabalhar a pesquisa, a organização e mapeamento dos segmentos em Campo Grande, para que possamos cada vez mais incrementar nosso trabalho e transformar as informações em dados que irão subsidiar os empresários e as pessoas que visitam nossa cidade”, esclareceu a secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun.

Ainda constam no protocolo de intenções o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão conjuntos; a realização de cursos, seminários, simpósios, dentre outras ações na área da Cultura e do Turismo.

“Agradecemos a Sectur pelo apoio e ressaltamos que esta universidade tem o compromisso com a educação, com o ensino e queremos contribuir para que todos tenham consciência na tomada de decisões. A UFMS está aberta para esta cooperação técnica, científica e cultural junto da Sectur”, concluiu o reitor da UFMS, Marcelo Turine .

