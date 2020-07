Secretaria de Cultura: governo exonera titulares de Audiovisual e Desenvolvimento

As portarias com as exonerações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (2) - ( Foto: Isac Nóbrega / PR / Palácio do Planalto)

O governo federal exonerou dois secretários da Secretaria Especial de Cultura. Deixaram os postos Heber Moura Trigueiro, da área de Audiovisual, e Caio Fagundes Kitade, que estava à frente da área de Desenvolvimento Cultural. As exonerações ocorrem depois da nomeação do novo secretário especial de Cultura, o ator Mário Frias, que assumiu o cargo no último dia 19, no lugar da atriz Regina Duarte. As portarias com as exonerações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (2) e são assinadas pela Casa Civil da Presidência. O documento não traz a nomeação dos novos titulares.