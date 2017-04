Sebrae dá dicas de empreendedorismo durante Festival do Peixe na Capital

O Festival do Peixe começa nesta quinta-feira (13) e segue até domingo na Feira Central de Campo Grande. Durante os quatro dias de evento, das 16 às 20 horas, o Sebrae/MS realiza palestras com dicas de uso das mídias sociais e informações sobre ajuste de preços e vendas em tempos de crise econômica; além de orientações quanto à declaração do imposto de renda – ação esta promovida em parceria com a Unigran Capital.

Outra novidade é o Restaurante da Eugênia, que simulará um empreendimento do setor de alimentação fora do lar. No espaço, empresários conhecerão diversos processos e etapas; desde a compra, armazenamento e preparo dos alimentos, até o atendimento oferecido aos clientes.

Quem visitar o local poderá conferir ainda, entre os dias 14 e 16 de abril, a partir das 19 horas, a Cozinha Show do Senac Gastronomia, que apresenta oficinas de manipulação e preparo de peixes; uma forma de incentivar o consumo entre a população. Entre as receitas estão Rocambole de Tilápia e Pintado Moreno. Também será realizada uma oficina de Páscoa para as crianças.

Termo de Intenção

Na abertura oficial do Festival do Peixe, às 19h30 do primeiro dia, acontece a assinatura do Termo de Intenção para projeto de revitalização do espaço, firmado entre a Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande - realizadora da festa -, Sebrae, Prefeitura Municipal de Campo Grande e IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

“É um documento que representa o passo inicial para que as instituições envolvidas se comprometam a trabalhar em prol da transformação do local. A ideia é que este ponto turístico da nossa capital, além de referência na gastronomia, seja também um espaço permanente para manifestações culturais”, afirma Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS.

Serviço

Além das opções de pratos à base de peixes da região sul-mato-grossense, servidos pelos 28 restaurantes que compõem a Feira Central, o evento terá ainda atrações culturais, com shows e danças; pesca premiada; palestras e orientações. A entrada é gratuita.

Mais informações: www.feiracentralcg.com.br.

