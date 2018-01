Seal é investigado por agressão sexual, diz site

Uma agressão sexual feita cometida pelo cantor Seal está sendo investigada pela polícia de Los Angeles. Segundo a atriz Tracey Birdsall, Seal tentou beijá-la a força, além de apalpar seus seios. O cantor, no entanto, nega as acusações. As informações são do site TMZ.

De acordo com os relatos de Tracey Birdsall, os dois se tornaram amigos em 2016, quando moravam próximos. Ela conta que resolveu levar a acusação à polícia quando viu os comentários do cantor encorajando mulheres a compartilharem histórias de assédio sexual.

Uma fonte não identificada do TMZ no departamento de polícia confirma que uma denúncia foi feita no último sábado, 13, e que está sendo investigada. O representante de Seal afirma que Seal "nega veementemente as alegações recentes feitas contra ele por uma antiga vizinha".

Polêmica

O cantor Seal colocou mais combustível em uma das já mais inflamáveis polêmicas da história do showbiz americano. Além de chamar a apresentadora e possível presidenciável dos Estados Unidos, Oprah Winfrey, de hipócrita, Seal postou em suas redes imagens de Oprah posando em situações carinhosas ao lado do produtor Harvey Weistein, homem que deflagrou toda a crise relacionada a atitudes de machismo e assédio sexual nos Estados Unidos.

Oprah aparece em duas fotos com Harvey. Em uma delas, dá um beijo no rosto do produtor. A frase que acompanha as imagens é forte: "Quando você é parte do problema durante décadas mas, de repente, acha que é a solução." Seal foi além, dizendo: "você sabia dos rumores, mas não tinha ideia de que ele assediava jovens atrizes, que, por sua vez, não sabiam no que estavam se metendo."