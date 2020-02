'Se cair, levante! Brilhe', diz Lexa após tombo em desfile de carnaval

Foto: Delmiro Junior/Brazil News

A cantora Lexa falou sobre o tombo que sofreu durante o desfile da Unidos da Tijuca na noite de segunda-feira, 24, no 2º dia de desfiles do carnaval do Rio de Janeiro.

"Eu caí. Normal. Como muitas também já caíram. Mas, dentro da minha história, nunca foi fácil para mim. Caí e me levantei. De cabeça erguida pela mulher que eu sou e pelo que eu represento, nada vai deixar eu cair. Me levantei no mesmo segundo. Foi lindo meu desfile", afirmou sobre a queda nos stories de seu Instagram.

No início da tarde, Lexa também publicou uma foto de quando estava caracterizada para seu desfile no carnaval com a legenda "Se cair, levante! Brilhe".