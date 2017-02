Schwarzenegger rebate críticas de Trump: 'Que tal trocarmos de lugar?'

Durante a realização do National Prayer Breakfast, evento realizado na primeira quinta-feira do mês de fevereiro nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump aproveitou seu momento de discurso para alfinetar o ator Arnold Schwarzenegger, que atualmente ocupa o lugar que já foi de Trump na apresentação do reality O Aprendiz.

"Contrataram uma grande estrela de cinema, Arnold Schwarzenegger, para o meu lugar, e nós sabemos o que ocorreu. Os índices (de audiência) vieram abaixo, está sendo um total desastre, e Mark nunca mais vai apostar contra Trump novamente. Eu quero apenas que rezemos pelos índices de Arnold, se pudermos", disse o presidente.

Scharzenegger não deixou por menos e publicou um vídeo em resposta ao presidente em seu Instagram: "Ei Donald, eu tenho uma grande ideia: por que não trocamos nossos trabalhos? Você assume a TV, porque tem muita experiência em audiência, e eu fico com seu trabalho, aí as pessoas finalmente podem dormir confortáveis de novo".

