Scarlett Johansson convida 'dublê' para estreia de novo filme

A atriz Scarlett Johansson convidou uma de suas 'doppelgänger' (uma pessoa que tem aparência muito similar a de outra) para comparecer à estreia de seu novo filme, Rough Night.

A dublê da norte-americana é avó de um dos usuários do site Reddit, Denver Dodd, que postou uma imagem de 1967 em que a senhora em questão, Geraldine, é muito parecida com Johansson. As semelhanças entre as duas são tão chocantes que, desde que a foto veio a público, a estrela do cinema tem recebido muitas mensagens sobre a 'gêmea'.

A artista fez um vídeo para responder à situação. "Recebi muitas mensagens de gente falando que éramos parecidas, então fui ver a foto e falei: 'Meu Deus'", disse Johansson, surpresa com a semelhança entre as duas.

"Ouvi dizer que naquela foto você estava muito bêbada, então quero ver sua cara de bêbada ao vivo. Quero te convidar para a estreia de Rough Night. Te espero no bar", concluiu a atriz. O longa-metragem será lançado nos Estados Unidos em 16 de junho deste ano.

