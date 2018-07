Sarah Paulson e drag queen de 'RuPaul's' estrelam filme da Prada

Para sua campanha de Outono/Inverno 2018, a Prada escalou uma dupla e tanto: a atriz Sarah Paulson e a drag queen Violet Chachki, vencedora da sétima temporada do reality show RuPauls Drag Race. Ao lado delas, a modelo Amanda Murphy também participa do curta-metragem, filmado em Las Vegas. Intitulado Neon Dream, o filme dá à Sarah e Violet papéis de mulheres multifacetadas, mostrando as constantes mudanças de identidade que a moda pode ajudar a construir.

"Usar Prada foi sempre uma maneira fácil de me conectar comigo mesma", disse Sarah Paulson. "Então, ser convidada para fazer parte deste projeto que abraça as várias dimensões da feminilidade foi realmente emocionante".

No vídeo, o clima burlesco do cenário, com veludo vermelho e neon, contrasta com a modernidade das roupas da grife italiana.