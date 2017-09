São Paulo Trip faz 'versão paulistana' do festival carioca

São Paulo vai receber uma espécie de edição própria do Rock in Rio a partir da quinta-feira, 21: o São Paulo Trip traz ao Allianz Parque várias das atrações que o festival carioca também listou para sua segunda parte. O maior destaque é o The Who, que, pela primeira vez em 53 anos de carreira, pisa na América do Sul - a banda de Pete Townshend e Roger Daltrey toca em SP no dia 21, com The Cult e Alter Bridge.

No sábado, 23, Bon Jovi fecha a noite, mas preste mais atenção no The Kills, duo indie explosivo no palco. No domingo, 24, Aerosmith e Def Leppard fazem o hard rock da saudade e, na terça, 26, Guns N Roses e Alice Cooper encerram o festival. Ainda há ingressos para todos os dias, e os preços variam entre R$ 300 e R$ 780, com direito a meia-entrada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários