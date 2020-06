São João 2020: festa junina este ano, só virtual

Em Campina Grande, o São João 2020 será realizado em outubro; em junho, lives dão o clima junino - (Foto: Arquivo)

"No mês de junho tenho Deus por testemunho, com meu violão em punho, vou fazer meu São João." Gravados por Elba Ramalho, os versos de Moraes Moreira na canção São João na Estrada ganham outra dimensão em 2020. A cantora, cuja imagem praticamente se mistura à das festas populares do meio do ano, vive um junho diferente. "Estarei num outro tipo de estrada e, quem sabe, atingindo mais gente ainda", declarou Elba ao Estadão. Ela participa no dia 23 de uma live promovida por Campina Grande, para comemorar o São João virtual.

A cidade paraibana, dona de uma das principais festas do País, adiou o evento para outubro, em vez de cancelar, como ocorreu em outros municípios que tradicionalmente realizam festejos em junho. Eles foram suspensos para impedir aglomerações e conter o avanço do coronavírus no País. "É muito difícil sob todos os aspectos. O Nordeste vive e respira São João, mas a pandemia é maior que tudo no momento", afirmou Elba. "Vou fazer o meu São João do jeito que for possível e vou tentar compartilhar ao máximo. As nossas vidas mudaram, o mundo está mudando e a festa vai ter de mudar."

Celebrações de São João não estão previstas neste mês de junho, mas pode preparar o bolo de milho e o quentão que a animação está garantida na quarentena. Não apenas quem faz os eventos todo ano tem de se adaptar à realidade atual. O público também vai aprender a dançar em um novo arraial: o virtual.

Festa em casa

A festa virtual de Campina Grande - assim como a promovida por Mossoró (RN) - tem a intenção de arrecadar doações para as famílias afetadas pelo cancelamento dos eventos, fundamentais para a economia dos três municípios. "O nordestino passou por muitas dificuldades, mas é alegre. Sempre faz acontecer, mesmo nas dificuldades. Teremos um mês atípico, mas com muita esperança, em que as famílias irão se reunir, com culinária à base de milho, em volta da mesa para ver as lives dos artistas", diz Rosália Lucas, secretária de Turismo de Campina Grande. No Parque do Povo, espaço que concentra as atrações, foi registrada a entrada de 1,8 milhão de visitantes em 2019; na cidade, circularam em torno de 2,5 milhões de pessoas.



Comidas típicas, especialmente preparadas com milho, são um ponto importante das festas juninas no Nordeste

O Mossoró Cidade Junina, realizado na cidade do Rio Grande do Norte, é o terceiro maior São João do Nordeste, com um público de cerca de 1 milhão de pessoas. "Não podemos adiar a data da festa. Nosso calendário é repleto de outras atividades culturais", diz Isaura Rosado, secretária municipal de Cultura. As transmissões em junho prometem lembrar os arraiais.

Caruaru, por sua vez, não faz live musical em junho, mas, sim, uma ação solidária. "O São João na nossa cidade movimenta a economia e a vida de muita gente, como artistas locais que esperam o ano inteiro", afirma Raquel Lyra, prefeita de Caruaru. A festa reúne cerca de 3 milhões de pessoas todo ano e tem entre as tradições o desfile dos bacamarteiros (homenagem aos brasileiros que lutaram na Guerra do Paraguai, no século 19) e as comidas gigantes.



Artistas de Caruaru serão beneficiados pelo São João Solidário da cidade de Pernambuco

Pelo saojoaocaruarusolidario.com.br, é possível doar alimentos e produtos de higiene para os trabalhadores que este ano não terão a renda da festa, que promove cerca de 6 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. "É um momento de reunião, de celebrar a colheita do milho, de forró. Mas, hoje, o que a gente mais preza é pela vida da população e cancelar neste momento é fundamental para resguardar a saúde de todos e garantir uma festa ainda mais linda no futuro", diz a prefeita

Promovido pela plataforma Sua Música, o São João de Todos será digital, com 30 atrações confirmadas. Trata-se de um canal de divulgação de artistas, especialmente nordestinos, que vêm fazendo lives durante a quarentena. Em junho, as lives serão de quinta a domingo - Mastruz com Leite abre a programação nesta quinta-feira (4). "Decidimos conectar todo o País em uma única grande celebração junina", diz Marcela dArrochella, diretora comercial da Sua Música. Um cenário junino foi montado no Sesc Iparana, em Fortaleza, para as lives, segundo a organização, respeitando as normas de higiene e distanciamento.

Bumba meu boi

O forró é o ritmo predominante nas lives do calendário junino, mas não só. Ivete Sangalo e Bell Marques têm apresentações previstas (veja a programação ao lado), e o Maranhão vai investir em apresentações tradicionais.

Tambor de crioula, bumba meu boi e danças regionais, normalmente presentes no festejo do Maranhão, estão na programação virtual prevista pelo governo do Estado para junho. O São João é a festa mais popular do Maranhão. Em 2019, foram em torno de 1,3 mil apresentações durante o período das festas e a ocupação hoteleira em São Luís ficou em 70%.



Festa junina em São Luís tem bumba meu boi como a mais típica manifestação cultural

"Cancelar o São João do Maranhão é como cancelar a alegria. Milhares de pessoas aguardam essa época, e é difícil passar por junho sem essa grande celebração popular. Mas a prioridade é com o cuidado e a saúde das pessoas", afirma Anderson Lindoso, secretário estadual da Cultura. "No entanto, o festejo vai ocorrer de forma virtual. Estamos preparando uma programação que mantenha vivo esse espírito junino. E quem sabe fazer um São João do Maranhão marcado pela interatividade e outras formas de comunicação."

Já em São Paulo, o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), que faz uma celebração arretada todo ano, decidiu adiar sua festa - ainda sem data. Mas o São João de Nóis Tudim deve ter uma versão virtual, prevista para o dia 28. "A proposta é que o público mate a saudade de tudo o que há na nossa festa junina, só que online", diz Christiane Abreu, presidente do CTN. Já quermesses clássicas da cidade, como as das igrejas do Calvário, no Sumaré, e Consolação, no centro, não devem ser realizadas neste ano.

Elba Ramalho - PING

O que significa o São João?

O São João é a grande festa da família. É a festa dos santos católicos, da fartura, da dança, das quadrilhas e, principalmente, da música. Meu show em Caruaru abriria os festejos. Em Campina Grande, seria no dia 23. A minha primeira referência musical, da infância, vem das festas juninas.



Elba Ramalho no São João de Caruaru, onde ela abriria os festejos em 2020

Como você está levando sua quarentena em casa?

Estou valorizando muito mais cada pedacinho do meu jardim, aprendendo a fazer sobremesas e curtindo imensamente a chegada da minha netinha. Tenho cantado muito, escutado forró e estou até gravando algumas coisinhas.

Você vai participar da festa de Campina Grande em outubro?

Pretendo participar. Tomara que possamos nos abraçar e celebrar o São João.