Sandy rebate internauta que criticou sua maquiagem no Teleton

A cantora Sandy chamou atenção ao responder uma crítica feita por uma usuária do Twitter sobre a maquiagem que estava usando durante a transmissão do Teleton, no último domingo, 29.

"Será que a Sandy foi agredida por um ferro de passar roupas?", publicou uma usuária que estava acompanhando o evento e mostrou uma foto da tela da TV.

"Amor, acho que tá bem claro que essa foto foi editada com muito mais saturação, não tá não?", rebateu a cantora, em comentário que recebeu 1,2 mil curtidas até o momento.