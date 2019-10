Sandy e Junior lançam 'desafio' que dará ingressos como prêmio

A dupla Sandy e Junior lançou um desafio que permitirá aos fãs que conquistarem mais pontos ganhar um par de ingressos para o último show da turnê Nossa História, que será realizado em 9 de novembro, no Rio de Janeiro.

O jogo tem como objetivo "acumular DigJoys, a moeda exclusiva de Sandy e Junior".

Periodicamente, após o usuário se inscrever em Sandy e Junior - O Desafio (devendo criar uma conta de acesso por meio de login no Spotify) serão indicadas aos participantes "missões" que devem ser realizadas para acumular os DigJoys.

As missões serão realizadas no Spotify, YouTube e outras mídias sociais. Entre elas, estão salvar uma determinada música em sua biblioteca, executar uma faixa na íntegra ou seguir uma playlist de artistas.

Sandy e Junior - O Desafio teve início na última segunda-feira, 28, e se encerrará em 13 de novembro.

Na 1ª etapa do concurso, que se encerra em 4 de novembro, serão entregues dois pares de ingressos para o último show da turnê Nossa História, de Sandy e Junior, que será realizado no Rio de Janeiro em 9 de novembro - um para a pista e um para o camarote.

Na etapa seguinte, serão distribuídos prêmios como canecas, camisas, almofadas, quadros, vinis e um box da turnê Nossa História, de Sandy e Junior.

De acordo com as regras, podem participar do desafio de Sandy e Junior pessoas maiores de 18 anos e domiciliadas no Brasil, que sejam usuárias do Spotify. Menores de 18 poderão participar com a autorização de seus representantes legais.

Clique aqui para conferir mais informações sobre Sandy e Junior - O Desafio.