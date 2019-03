Sandy & Junior inclui Porto Alegre na turnê

A dupla Sandy & Junior, que volta a se reunir quase 12 anos depois da separação, anunciou na sexta, 29, mudança de local do show em Manaus para um lugar maior e uma nova cidade na turnê: Porto Alegre. Em Manaus, o show foi mantido no dia 13 de setembro, mas será realizado na Arena da Amazônia. Porto Alegre também receberá a turnê Nossa História, dia 21 de setembro, na Arena do Grêmio.

A pré-venda exclusiva do shows de Manaus e Porto Alegre ocorre entre os dias 3 e 4 de abril apenas para clientes cartão Elo. A venda para o público em geral tem início no dia 5 de abril. As compras podem ser feitas em www.ingressorapido.com.br e bilheterias oficiais. A notícia da turnê de reunião dos irmãos causou grande comoção entre os fãs, provocando horas de espera para a compra dos ingressos tanto na internet quanto nas bilheterias.

Nossa História vai passar por dez capitais, e em cidades como Recife, Belo Horizonte e Curitiba os ingressos já estão esgotados. Os shows do dia 3 agosto, no Rio, e 24 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo, também estão com lotação esgotada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.