Sandy e Junior anunciam shows extras em São Paulo e Rio

Devido à grande procura e atendendo aos pedidos dos fãs, a turnê Nossa História de Sandy e Junior terá duas novas apresentações nas cidades mais concorridas. Rio de Janeiro receberá um show extra no dia 2 de agosto, enquanto São Paulo recebe a dupla no dia 25 do mesmo mês.

A pré-venda de ingressos para os dois shows extras ocorrerá nos dias 27 e 28 de março, exclusiva para clientes Elo, a partir das 10h do dia 27 pelo site da Ingresso Rápido e nas bilheterias oficiais de cada cidade. As vendas para o público em geral começam no dia 29 de março, a partir da 00h01 pelo site e às 10h nas bilheterias.