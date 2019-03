Sandy e Junior anunciam novo show da turnê 'Nossa História' em Porto Alegre

Sandy e Junior anunciaram a realização de um novo show para a turnê Nossa História. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, será a 11ª cidade a receber uma apresentação da dupla em 2019.

O show ocorrerá na Arena do Grêmio, às 21h do dia 21 de setembro de 2019, um sábado. Os preços variam de R$ 80,00 (meia, no setor mais barato) a R$ 480 (inteira, no setor mais caro).

A pré-venda, exclusiva para clientes que possuam cartões Elo, ocorrerá nos dias 3 e 4 de abril. A venda para o público geral terá início em 5 de abril. Os ingressos poderão ser adquiridos no site Ingresso Rápido.

'A frustração de muitos é a nossa também!'

No Instagram, a dupla ainda afirmou que está "fazendo tudo o que está ao alcance" para ajudar os fãs, e reconheceram alguns problemas na questão dos ingressos.

"O que inicialmente, bem lá atrás, chegamos a cogitar para ser um grande show comemorativo, nossa equipe acabou transformando numa turnê. Deu um frio na barriga... Mas, estávamos com tanta vontade, que entramos de cabeça e coração. E aí, os ingressos dos shows ficaram escassos."

"Esgotaram em horas. Gerou frustração em muitos (saibam que é nossa também!), desencadeou diversos questionamentos que estão, sim, sendo apurados por todas as equipes do projeto", garantiram.

Confira mais detalhes abaixo:

Clique aqui