Sandy e Junior anunciam lançamento de DVD após última apresentação na televisão

Sandy e Junior fizeram a última aparição juntos na televisão neste domingo, dia 3. Durante o Domingão do Faustão, a dupla falou sobre a recente turnê, vida pessoal e planos futuros. Sobre a volta da parceria, Junior foi enfático: "A gente só topou retomar essa história e fazer tudo isso porque sabia que seria um negócio com data para acabar".

E Sandy complementou: "E a gente tem uma carreira trilhada individualmente. O que a gente quer é retomar depois", disse.

Intitulada Nossa História, a turnê de Sandy e Junior provocou filas e esgotamento de ingressos nas primeiras horas da comercialização. Fausto Silva relembrou os principais momentos da trajetória de Sandy e Junior e disse que acompanhou os dois desde que nasceram. Relembrando a infância, o cantor falou sobre a relação com os pais e o padrão de vida que sempre levaram.

"Por mais que a gente tenha muita consciência de que, no país em que a gente vive, o tipo de vida que a gente tem é muito privilegiado, é muito fora do padrão do brasileiro médio. A gente tem muita consciência disso e por isso foi muito importante que nossos pais estivessem do nosso lado, colocando nossos pés no chão", afirmou Junior.

Para Sandy, a orientação dos pais ajudou a preservar a infância. "E nossa adolescência também. E até garantir que a gente tivesse uma vida pessoal, viver as coisas normais dos adolescentes, das crianças. Isso foi muito importante para a gente. A família foi sempre unida e a gente sempre pôde contar com pessoas que amavam a gente de verdade e não estavam ali por qualquer tipo de interesse", ressaltou a cantora.

Depois da participação no Faustão, a dupla contou ao GShow que pretende lançar um DVD com as imagens dos show da turnê Nossa História. "A gente vai ter um DVD para ser lançado agora, para esses shows de São Paulo que foram registrados, a gente vai lançar o DVD, não sei ainda exatamente a data, está entre o fim desse ano e o começo do ano que vem", afirmou Sandy. O último show da dupla será no dia 9 de novembro, no Rio de Janeiro.